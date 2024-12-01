Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие “Ремикс: Финал” одновременн...

Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие “Ремикс: Финал” одновременно смотрело 14 миллионов игроковС самого начала Fortnite стремилась делать акцент на уникальных событиях, которые объединяли игроков в одной точке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)