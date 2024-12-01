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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие “Ремикс: Финал” одновременн...

Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие “Ремикс: Финал” одновременн...

Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие “Ремикс: Финал” одновременно смотрело 14 миллионов игроковС самого начала Fortnite стремилась делать акцент на уникальных событиях, которые объединяли игроков в одной точке.

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