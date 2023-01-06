Александр Пушкин был бы сейчас за СВО

Смешно сказать, но многие до сих пор считают поэта Александра Пушкина чуть ли не борцом с режимом. Откуда идёт этот миф, понятно — из вот таких, например, сведений в советских учебниках (ссылка):В реальности дела обстояли с точностью до наоборот.