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Не с той ноги — 20 фото людей, чей день начался не совсем удачно

Не с той ноги — 20 фото людей, чей день начался не совсем удачно

Прежде чем жаловаться на жизнь, ранние подъемы, работу, жену, пробки на дорогах, родственников и так далее, посмотрите эту подборку! Их авторы убедились на собственном опыте в том, что жизнь наполнена несовершенствами, но даже это не повод расстраиваться и впадать в депрессию.

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