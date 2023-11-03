В России до сих пор никто не знает, как проводить денацификацию, и что это такое Дмитрий Родионов Фото: ТАСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Лариса Шеслер Денацификация Украины может продлиться 20 лет, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда
Комментарии
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S
Sobering
Не бандеровщина, а бендеровщина, которая началась с Бендерских казаков, бежавших в Бендеры после поражения Карла 12-го, а потом делавших набеги на Россию и уводивших людей в рабство к Султану. Это потом Австро-Венгрия, и волею случая, Бандера, человек с похожей фамилией, добавили и оказали влияние на хохлов с бендеровским менталитетом. Излечение хохлов от свидомизма будет долгим. И не 20 лет.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
От любви до ненависти а от ненависти до любви?
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11 час.
Надежда Новопашина
Укропы будут нас ненавидеть 20 лет. А русские _ что? Любить их сильно будут? Ну, уж - нет! Их брезгливо терпят в России - и всё!
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8 час.
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