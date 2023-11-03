Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда

S

Sobering

Не бандеровщина, а бендеровщина, которая началась с Бендерских казаков, бежавших в Бендеры после поражения Карла 12-го, а потом делавших набеги на Россию и уводивших людей в рабство к Султану. Это потом Австро-Венгрия, и волею случая, Бандера, человек с похожей фамилией, добавили и оказали влияние на хохлов с бендеровским менталитетом. Излечение хохлов от свидомизма будет долгим. И не 20 лет.