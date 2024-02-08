Родным погибших членов экипажа Ил-76 вручили ордена Мужества

Церемонии прощания проводится в Оренбурге. Родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого украинцами под Белгородом, вручили ордена Мужества, передаёт РИА Новости с церемонии прощания, которая проводится в Оренбурге.
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