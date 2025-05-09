Будущее зарплат: как к 2028 году россияне достигнут дохода в 130 тысяч рублей Ирэн ОрлонскаяМинэкономразвития России подготовило сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2026-2028 годы, согласно которым среднемесячные номинальные заработные платы граждан вырастут на 51,15% за пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии