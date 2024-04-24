На ремонт разрушающегося здания омского горсовета выделили 27 миллионов. Объект был построен более 120 лет назад и является памятником истории и культуры.
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На ремонт разрушающегося здания омского горсовета выделили 27 миллионов. Объект был построен более 120 лет назад и является памятником истории и культуры.