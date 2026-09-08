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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Джайентс» отчислили ресивера Дэриуса Слейтона. Он дольше других игроков в команде выступал за «Нью-Йорк»

«Нью-Йорк Джайентс» отчислили 29-летнего ресивера Дариуса Слейтона. Он выступал за клуб семь сезонов — дольше любого другого игрока нынешнего состава.

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