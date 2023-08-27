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"Без предателей не обошлось"

"Без предателей не обошлось"

ДЖОКЕР ПУТИНА БИТ: ПРИГОЖИНА УБИЛИ ЗА ТО, ЧТО ЕГО ПРОСТИЛ ПРЕЗИДЕНТ Теракт на борту личного бизнес-джета Евгения Пригожина произошёл спустя ровно два месяца после знаменитого "марша справедливости" его ЧВК "Вагнер".

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Комментарии
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Георгий Михалев
Исполнители хохложопые. Организаторы и техподдержка ЦРУ и МИ-6.
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9 час.
Георгий Михалев
Все скорбят, просто Пригожина и Уткина знала вся страна.
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9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Давно пора епнуть Сарматами по лондону и фашингтону. Все остальные пидары сами по норам попрячутся.
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9 час.

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