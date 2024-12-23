Специально нет сложной электроники: ЮАР представила колёсную БМП Tau Южноафриканская оборонная компания Jorsin (ЮАР) представила бронемашину Tau 4×4, которая позиционируется как БМП.
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Специально нет сложной электроники: ЮАР представила колёсную БМП Tau Южноафриканская оборонная компания Jorsin (ЮАР) представила бронемашину Tau 4×4, которая позиционируется как БМП.
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