«Бегать не буду» - Малафеев заявил, что уклоняться от мобилизации не собирается

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что не будет уклоняться от объявленной 21 сентября частичной мобилизации, если ему придет повестка в военкомат.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии