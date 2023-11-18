Кинолог объяснил, почему собаки дергаются во сне

Собаки могут дергаться во сне, перебирать лапами и вращать глазами из-за отключения части мозга, которая отвечает за движения тела, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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