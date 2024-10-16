Российские инженеры создали полётный контроллер для точного управления дронами

Российские разработчики из компании «Сокол» (компания — участник рынка НТИ «Аэронет») создали полётный контроллер для дронов, который обеспечивает точное управление и стабилизацию, что особенно важно для выполнения сложных манёвров и удержания позиции в воздухе.
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