ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на тридцатое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1209 ="Верность, которую удаётся сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены" =“Все вещи находятся во Вселенной и Вселенная – во всех вещах: мы – в ней, она – в нас! Так всё сходится в совершенном Единстве” = Вы страдаете только от убеждения, что в вашей Жизни чего-то не хватает, а в Реальности вы всегда имеете всё, в чём нуждаетесь =Главное, ответственность за себя самого, за внутренний порядок в каждом из нас, — это самое важное требование Нового Времени! = Голубой, лиловый, фиолетовый, жёлтый, оранжевый - с множественными переливами цвета - будут окружать вас повсюду =Если вы можете пожертвовать своим ограниченным Эго, вы обязательно получите в ответ неограниченный Дух = Живу для тех, кому нужна.