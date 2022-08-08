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Рене Зеллвегер рассказала, что ей нравится стареть, и раскритиковала рекламу антивозрастных средств

Рене Зеллвегер рассказала, что ей нравится стареть, и раскритиковала рекламу антивозрастных средств

Рене Зеллвегер дала интервью изданию The Sunday Times, в котором рассказала о принятии своего возраста и раскритиковала рекламу антивозрастных косметических продуктов, которые призывают женщин стараться выглядеть моложе.

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