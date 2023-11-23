91-летний миллионер ищет невесту и назвал критерии своей избранницы

Австрийский миллионер Рихард Люгнер вновь ищет супругу, мужчина был женат уже шесть раз. 91-летний мужчина вполне конкретен в своих ожиданиях: он назвал критерии потенциальной избранницы и акцентировал внимание на том, что ценит скорее ум, а не внешность.