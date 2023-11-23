TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Красивые съёмки 👍Как выглядит сама...
  • Antanas Kuzminskis
    Здоровый мужик.Дай БОГ ему счастья.👍👍👍👍👍.91-летний миллион...
  • Россиянин
    И в России пустыни есть. В Туркменистане тоже могли бы вместо памятников да мавзолеев озеленить землю.Саудовская Аравия...

91-летний миллионер ищет невесту и назвал критерии своей избранницы

91-летний миллионер ищет невесту и назвал критерии своей избранницы

Австрийский миллионер Рихард Люгнер вновь ищет супругу, мужчина был женат уже шесть раз. 91-летний мужчина вполне конкретен в своих ожиданиях: он назвал критерии потенциальной избранницы и акцентировал внимание на том, что ценит скорее ум, а не внешность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслана Кожаева
Там, среди своих ищи.
Ответить
12 час.
Владимир
Молодец мужик! Деньги в могилу не унесёшь, надо тратить, пока жив.
Ответить
10 час.
AK
Antanas Kuzminskis
Здоровый мужик.Дай БОГ ему счастья.👍👍👍👍👍.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх