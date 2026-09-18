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Мошенники пугают россиян блокировкой счетов после поездок за рубеж

Мошенники пугают россиян блокировкой счетов после поездок за рубеж

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Мошенники применяют новую схему обмана граждан, вернувшихся из зарубежных поездок.

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