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Мейвезер запустил гоночную команду в NASCAR. Дебют – на «500 милях Дайтоны» 20 февраля

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о запуске гоночной команды The Money Team Racing.

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