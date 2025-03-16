Группировка БПЛА ВСУ ликвидирована при зачистке Казачьей Локни

Бойцы спецназа "Ахмата" в составе группировки войск "Север" уничтожили группировку подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины во время зачистки населенного пункта Казачья Локня в Курской области.
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