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Царьград

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Бабаков заявил, что Миронов находится в адекватном состоянии

Бабаков заявил, что Миронов находится в адекватном состоянии

На пресс-конференции первый зампред партии "Справедливая Россия" Александр Бабаков заявил, что лидер партии Сергей Миронов в хорошем состоянии и активно участвует в деятельности партии.

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