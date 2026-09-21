Бабаков заявил, что Миронов находится в адекватном состоянии

На пресс-конференции первый зампред партии "Справедливая Россия" Александр Бабаков заявил, что лидер партии Сергей Миронов в хорошем состоянии и активно участвует в деятельности партии.
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