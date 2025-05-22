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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Анонс Warhammer 40,000: Boltgun 2 на 2026 год и релиз бесплатной Words of V...

Анонс Warhammer 40,000: Boltgun 2 на 2026 год и релиз бесплатной Words of Vengeance, где нужно быстро печататьAuroch Digital и Big Fan Games представили Warhammer 40,000: Boltgun 2, продолжение олдскульного пиксельного шутер в лучших традициях жанра.

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