Анонс Warhammer 40,000: Boltgun 2 на 2026 год и релиз бесплатной Words of V...

Анонс Warhammer 40,000: Boltgun 2 на 2026 год и релиз бесплатной Words of Vengeance, где нужно быстро печататьAuroch Digital и Big Fan Games представили Warhammer 40,000: Boltgun 2, продолжение олдскульного пиксельного шутер в лучших традициях жанра.