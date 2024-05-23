Политолог Волох заявил о несогласии США с ударами Киева по территории России

К заявлениям властей США об ударах Вооруженных сил Украины по территории в глубине России следует относиться, как к PR-акции, особенно на фоне приближающихся президентских выборов, считает политолог Владимир Волох.
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