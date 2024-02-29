ИИ поручили бомбежки. Скайнет уже близок?

США применили ИИ для выбора целей авиаударов на Ближнем ВостокеВ феврале во время военных операций на Ближнем Востоке Соединенные Штаты применили искусственный интеллект (ИИ) для помощи в определении целей для авиаударов.
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