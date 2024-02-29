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  • Игорь Петров
    ИИ поручили бомбе...
  • Игорь Петров
    Опять эти хохлы?В море повреждены...
  • Михаил Федоров
    А на какой глубине "по дну Красного моря" проложены кабели? Неужели и там англосаксы поработали, как и на "Северном п...В море повреждены...

ИИ поручили бомбежки. Скайнет уже близок?

ИИ поручили бомбежки. Скайнет уже близок?

США применили ИИ для выбора целей авиаударов на Ближнем ВостокеВ феврале во время военных операций на Ближнем Востоке Соединенные Штаты применили искусственный интеллект (ИИ) для помощи в определении целей для авиаударов.

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Игорь Петров
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