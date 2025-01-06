Авиакатастрофа вблизи Актау: жителей Мангистау наградили за профессионализм

Сегодня, 6 января, заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев наградил ряд граждан благодарственными письмами акима области Нурдаулета Килыбая за проявленный высокий профессионализм при ликвидации последствий падения самолета «Баку-Грозный».
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