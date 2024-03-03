«Не понимаю, о чем думала команда». Юки Цунода раскритиковал RB

«Не понимаю, о чем думала команда». Юки Цунода раскритиковал RBGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Visa Cash App RB Юки Цунода прокомментировал ситуацию с Даниэлем Риккардо на последних кругах Гран При Бахрейна.
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