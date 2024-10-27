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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» и «Ювентус» сыграли с тоталом меньше 2,5 голов в 6 матчах подряд в Серии А. Букмекеры считают, что серия продлится

«Интер» дома сыграет с «Ювентусом» в 9-м туре Серии А. «Интер» – фаворит за 1.93. На «Ювентус» можно поставить за 4.

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