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Kyodo: в Японии боятся контрмер РФ после введения потолка цен на нефть

Kyodo: в Японии боятся контрмер РФ после введения потолка цен на нефть

Японские власти опасаются ответных мер от России после того, как страны "семерки" и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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