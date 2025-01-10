В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар

МЧС России: в поселке Первомайский Московской области загорелся ангар В поселке Первомайский Московской области загорелся металлический ангар, сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.
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