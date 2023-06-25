Уголовное дело в отношении Пригожина закроют

Песков отметил, что не знает, чем глава ЧВК будет заниматься в Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что уголовное дело, которое возбудили в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, будет прекращено.