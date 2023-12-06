Тарасенко стал второй звездой матча «Оттава» — «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко, благодаря двум заброшенным шайбам, признан второй звездой матча с «Рейнджерс». В ночь на 6 декабря в НХЛ прошел очередной матч регулярного чемпионата, в котором «Оттава» принимала «Рейнджерс».