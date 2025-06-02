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Парламентская газета

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Додик выразил России соболезнования в связи с ЧП с поездами

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с подрывами железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Додика.

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