Не сидеть, так платить

Непосильным назвали обвиняемые запрошенное для них прокуратурой наказание в Мещанском райсуде столицы, где вступил в завершающую стадию процесс по делу о коррупции и многомиллионных хищениях в Минэнерго при создании государственной информационной системы (ГИС) ТЭК.