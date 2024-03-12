Не сидеть, так платить

Непосильным назвали обвиняемые запрошенное для них прокуратурой наказание в Мещанском райсуде столицы, где вступил в завершающую стадию процесс по делу о коррупции и многомиллионных хищениях в Минэнерго при создании государственной информационной системы (ГИС) ТЭК.
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