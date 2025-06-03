Посол США в Турции: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

AP/TASS Американский президент Дональд Трамп достиг "конца своего терпения" по украинскому конфликту, заявил посол Соединенных Штатов в Турции и специальный представитель по Сирии Томас Барак турецкой газете Star.
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