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Посол США в Турции: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

Посол США в Турции: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

AP/TASS Американский президент Дональд Трамп достиг "конца своего терпения" по украинскому конфликту, заявил посол Соединенных Штатов в Турции и специальный представитель по Сирии Томас Барак турецкой газете Star.

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