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Газета.ру

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Экс-СЕО "Чертаново" Ларин: Глушенков может соперничать с Рафиньей в "Барселоне"

Экс-СЕО "Чертаново" Ларин: Глушенков может соперничать с Рафиньей в "Барселоне"

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в интервью «Советскому спорту» заявил, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков способен конкурировать с полузащитником сборной Бразилии Рафиньей за место в основном составе «Барселоны».

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