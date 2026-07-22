Страна и люди
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Страна и люди

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Онищенко призвал русских не отдыхать за границей

Онищенко призвал русских не отдыхать за границей

Царьград Коллаж Царьграда Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости призвал русских отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций.

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