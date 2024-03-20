Котяков: реестр многодетных семей РФ начнет работать 1 июля

Global Look Press/Elena Mayorova Российский реестр многодетных семей начнет работать с 1 июля 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитетов в Государственной думе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии