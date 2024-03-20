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Котяков: реестр многодетных семей РФ начнет работать 1 июля

Котяков: реестр многодетных семей РФ начнет работать 1 июля

Global Look Press/Elena Mayorova Российский реестр многодетных семей начнет работать с 1 июля 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитетов в Государственной думе.

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