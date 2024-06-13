По данным инсайдера подробности следующей Tomb Raider появятся уже в июле Инсайд...

По данным инсайдера подробности следующей Tomb Raider появятся уже в июлеИнсайдер Gumpy887, который ранее поделился достоверными подробностями Alan Wake 2 еще до анонса игры, намекает на то, что уже в июле поклонников франшизы Tomb Raider ждут новости о следующей игре в серии.