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Шалимов о столкновениях до гола «Спартака»: «Ростов» удержал бы победу, если бы Левников свистнул. Это фолы, решения арбитра повлияли на исход матча»

Шалимов о столкновениях до гола «Спартака»: «Ростов» удержал бы победу, если бы Левников свистнул. Это фолы, решения арбитра повлияли на исход матча»

В матче 25-го тура Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» благодаря голу Александра Соболева на 94-й минуте.

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