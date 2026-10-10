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CNS: Китай запустил маршрут для поставок автозапчастей из Уханя в Ульяновск

Китай запустил новый маршрут грузовых поездов из Уханя в Ульяновск в рамках сервиса «Китай — Европа».

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