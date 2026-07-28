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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» интересны Бадьяшиль из «Челси», Гатти из «Ювентуса», Тодибо из «Вест Хэма» и Тиаго Габриэл из «Лечче»

« Наполи » нацелен на укрепление обороны на фоне травмы  Алессандро Буонджорно . Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , вице-чемпионов Италии интересуют такие футболисты, как  Бенуа Бадьяшиль («Челси»), Федерико Гатти (« Ювентус ») и Тиаго Габриэл («Лечче»), хотя последнего подписать будет сложнее из-за запросов его клуба.

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