«Наполи» интересны Бадьяшиль из «Челси», Гатти из «Ювентуса», Тодибо из «Вест Хэма» и Тиаго Габриэл из «Лечче»

« Наполи » нацелен на укрепление обороны на фоне травмы Алессандро Буонджорно . Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , вице-чемпионов Италии интересуют такие футболисты, как Бенуа Бадьяшиль («Челси»), Федерико Гатти (« Ювентус ») и Тиаго Габриэл («Лечче»), хотя последнего подписать будет сложнее из-за запросов его клуба.