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«Пошли некрологи, элиту ВСУ часами извлекают из-под завалов»: Почти тысяча погибших, ФАБы ударили по Харькову, эшелоны скорых, везде СБУ: Карта боевых действий на Украине, к утру 13.11.24 г.

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