В ХМАО родители возмутились увольнению математика-метросексуала. Скрин

В Сургуте родители учеников гимназии Салманова жалуются на несправедливое, по их мнению, увольнение преподавателя математики, которого ранее другие родители учеников этой же гимназии обвинили в пропаганде ЛГБТ-ценностей.
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