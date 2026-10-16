Казанский государственный медицинский университет и индийский Университет имени Доктора Д. Й. Патила сегодня подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на II Российско-Индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани.
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