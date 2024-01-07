Экспорт металлургической продукции из ДНР: регион нацелен на расширение рынков Татьяна АрестоваДонецкая Народная Республика (ДНР) активно расширяет географию своих экспортных поставок металлургической продукции, вступив в интеграционные процессы после объединения с Российской Федерацией.