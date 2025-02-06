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Эксперты допустили снижение цен на яйца и сливочное масло

Цены на яйца и сливочное масло в России могут снизиться на 5%, благодаря включению этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ретейлерам.

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