Эксперты допустили снижение цен на яйца и сливочное масло

Цены на яйца и сливочное масло в России могут снизиться на 5%, благодаря включению этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ретейлерам.
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