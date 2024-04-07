Эксперты: вспышка птичьего гриппа будет в 100 раз хуже пандемии коронавируса

Ученые бьют тревогу в связи с последней вспышкой птичьего гриппа в США. Эксперты заявляют, что пандемия птичьего гриппа будет в 100 раз хуже пандемии ковида, так как может привести к куда более высокому уровню смертности.
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