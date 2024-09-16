Сенатор Грин: подозреваемый в покушении на Трампа одержим Украиной

Райан Раут, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, судя по его публикациям, одержим конфликтом на Украине, заявила американский сенатор Марджори Тейлор Грин 16 сентября в соцсети Х.
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