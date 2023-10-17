«Москвич 6» в топовой комплектации будет стоить 2,98 млн рублей: что войдет в ТОП

Под названием «Москвич 6» будет продаваться лифтбэк JAC Sehol A5 Plus.Как ранее сообщал «Царьград», московский автозавод представил две версии автомобиля «Москвич 6», «Комфорт» и «Бизнес», теперь предприятие презентует топовую комплектацию по цене 2,98 млн рублей, сообщает тг-канал No Limits.