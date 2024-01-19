Как привлечь подростков к основному семейному уходу (и почему это нужно делать)

Вы получаете дополнительную пару рук, а они — опыт обученияДля многих пожилых людей высокая стоимость проживания в домах престарелых и других учреждениях долгосрочного ухода, а также услуги помощников по уходу на дому оказываются финансово недоступными.
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