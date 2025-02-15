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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кесслер Эдвардс: «Не мог поверить, что «Мэверикс» заявили меня на матч как центрового»

«Даллас» на фоне кадровых трудностей заявил легкого форварда ростом 201 см как стартового центрового на матч с «Майами».

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